Borut Sajovic očitno ni prav posebej “brihten”, ko skuša igrati duhoviteža

Piše: C. R.

Borut Sajovic, nekdanji župan Tržiča, nekdaj prepoznaven obraz LDS, danes pa Svobode, v prejšnji vladi obrambni minister, sedaj pa spet vodja poslanske skupine, je po poklicu sicer veterinar (tako kot Katja Kokot, ki jo levičarski mediji besno napadajo), vendar svojega primarnega poklica že dolgo ne opravlja več.

Po družinski plati je namreč Borut Sajovic zagnan nepremičninski magnat, o čemer smo že pisali.

Toda kot smo lahko že zdavnaj ugotovili, v svojih nastopih ni posebej “brihten”. Ko skuša na duhovit način napasti sedanjo vlado, mu nekako ne uspe spraviti skupaj pravih besed, zato hitro zabrede na spolzko področje. To dokazuje tudi spodnja objava:

Torej, Sajovica, Svobodo in celotno levico skrbi, ker naj bi se afero Black Cube pometlo pod preprogo, ker pred kratkim ni bila ustanovljena preiskovalna komisija na to temo. Pri tem pa se Sajovic zateka k dokaj neposrečenim dovtipom, s katerimi je dejansko pokazal marsikaj. Tudi antisemitske težnje.

In če smo že pri hlapčevanju, bi bilo dobro spomniti, koliko milijonov je Golobova vlada zmetala za države “tretjega sveta”.