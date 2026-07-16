Aurelio Juri poslance označuje za tolpo lopovov

Piše: C. R.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je poslancu Luki Mescu pred tedni lepo povedal, da bi morala levica najprej pomesti pred svojim pragom in to velja tudi za Aurelija Jurija.

Hkrati pa tudi zanj veljajo besede predsednika DZ-ja Luki Mescu in to je, da je on eden zadnjih na lestvici, ki bi lahko pometal pred tujim pragom. Je pa Aurelio Juri še kako znan po tem, da izredno rad aktualno oblast vulgarno označuje, kar pa ni nič nenavadnega, če vemo kakšna je njegova preteklost.

Malo se pozanimajte, potem pa pišite. pic.twitter.com/UTPmAYbcsM — Jelka Godec (@jelka_godec) July 11, 2026

Zato je res bizarno, da nekdo s tako dejansko zanikrno zgodovino trenutne poslance označuje za tolpo lopovov ali kot je v preteklosti poslanko Resni.ce Katjo Kokot označeval s prispodobo risane junakinje Pujse Pepe. Tokrat je svojo zanikrnost nekdanji poslanec SD pokazal, samo zato, ker opozicija ponovno ni uspela izglasovati dnevnega reda, na katerem bi razpravljali o ustanovitvi preiskovalne komisije.

Nekdanji poslanec je prišel celo do razodetja, da s tem poslanci kršijo zakon in ustavo, hkrati pa pozabil na kršenje vseh zakonskih norm s strani nekdanje predsednice DZ-ja Urške Klakočar Zupančič. To je nekdanjemu poslancu pojasnila tudi poslanka Jelka Godec: “Ah, ampak daj no. Kje ste bili v mandatu 2022/26, ko levičarski politični produkt #UKZ ni uspel sklicati izredne seje na zahtevo opozicijskih poslancev, da bi ustanovili preiskovalno komisijo #GEN -Jaz in s tem kršim ustavo, zakon in poslovnik DZ? Ali ko je s sprejetjem odločitve o priznanju Palestine in s tem terorista Hamasa kršila tridesetdnevni rok za odločanje o posvetovalnem referendumu”