Splača se kupovati Golobovo elektriko: Borzenova šefica ima novega porscheja

Piše: Peter Jančič, Spletni časopis

Mojca Kert iz državnega Borzna, ki od podjetja Star Solar našega premiera po precej zabeljeni ceni odkupuje elektriko iz sončnih panelov, dobičke pa premieru s tem sofinanciramo vsi državljani, si je kupila električnega Porscheje za skoraj 54.000 evrov.

Uradno v objavljenem dokumentu o nakupu sicer prikazujejo nižjo ceno brez DDV 44.065 evrov, a je temu je treba dodati 22 odstotni davek.

Vodilnim kadrom državnih podjetij se nakupu električnih avtomobilov zelo splača, ker jim za rabo takšnega avtomobila, nakup jim plačamo davkoplačevalci, v zasebne namene ni treba plačevati niti bonitete, ki je določena za običajne avtomobile. Za zasebne prevoze ne plačujejo goriva, servisov, menjave gum, bonitete, ničesar. To je način, kako oblast povečuje plače in ugodnosti vodilnim v državnih podjetjih skozi obvode. Precej verjetno je, da bo avtomobil za zasebno rabo, med zahtevami v naročilu je bilo namreč, da mora imeti ob ogrevanih sedežih spredaj in zadaj tudi panoramsko streho, Isofix sistem za pritrditev otroškega sedeža in strešne sani. Da o vlečni kljuki ne govorimo. Na vprašanje, ali so strešne sani res nujne, pa so iz Borzna odgovorili, da morajo biti tudi strešne sani, ker bi sicer lahko imel pozneje uporabnik dodatne stroške in težave.

Iz dokumenta ni razvidno, katerega Porscha je kupila Kertova, a umetna intelegenca (AI) pove, da pogoje, ki so jih postavili, izpolnjuje Porsche Macan. Če so kupili ta avtomobil, so dobili precej popusta. Cena za novi Porsche Macan electric se razlikuje glede na različico in opremo, osnovna različica pa je načeloma na voljo za 79.990 pove AI.

Borzen je zasebnemu podjetju predsednika vlade v zadnjih petih letih plačal več kot milijon za elektriko iz sončnih panelov. Na vprašanja, koliko plačujejo omrežnine in ali se je zadnje čase zanj kaj spremenila, pa mi iz Golobovega podjetja že dva meseca niso odgovorili. Subvencioniramo jih vsi, pravic do informacij pa nimamo nobene.



Med zanimivosti, ki jih o Star Solarju pokaže novi Erar, je, da ima premierovo podjetje račun odprt tudi v Italiji na BANCA DI CIVIDALE S.P.A. V preteklosti je premier zatrdil, da v tujini nima računov in da so mu ga v Romuniji na Banki Raiffeisen leta 2018 na njegovo ime odprli s krajo identitete, kar je ugotovil šele ob volitvah leta 2022. Očitno pa njegovo zasebno podjetje ima račune tudi v tujini:

Poročal sem že, da se je z električnimi avtomobili obogatil tudi vrh GEN-I, iz katerega je na vrh vlade priletel Golob. Pa tudi Mojca Kert je bila tam v službi v preteklosti. Na volitvah je kandidirala za Golobovo Svobodo. A na Ravnah na Koroškem, od koder je v državni zbor za SD prišel Jani Prednik, je dosegla podpovprečni rezultat v stranki in zaradi tega propadla. Tudi GEN-I je državna firma, temelj poslovnih uspehov zadnje desetletje je preprodajanje praktično celotnega slovenskega dela elektrike iz državne NEK imajo monopolni položaj. Da je to neracionalno za nuklearko, je v preteklosti opozorilo računsko sodišče. A so se oblasti požvižgale.

GEN-I se je, ko gre za število kupljenih električnih avtomobilov, stegnil še bolj kot se bo zdaj Borzen. Čez novo leto so za svoje šefe kupili tri Tesle Model Y Long Range RWD za 160.890 evrov, tri Volkswagne ID.7 Tourer Pro 5All 220 kW za 157.800 evrov in dve vozili Hyundai Kona EV za 82.820 evrov.