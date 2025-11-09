(PREJELI SMO) V naravi mora vse dozoreti

Piše: mag. Nataša Konc Lorenzutti, pisateljica, Osek na Goriškem

Sklenila sem, da bom zapisala, kako sem to pomlad, od januarja do aprila, doživljala bolezen in umiranje svojega očeta, ker vem, da bi on to želel.

Poudariti pa moram, da je zapis pričevanje in ne pre-pričevanje, kajti nikakor nočem sodelovati v nobenem političnem taboru, saj se mi ideologiziranje etičnih vprašanj neizmerno upira in mi je zelo žal, da se tako občutljiva področja človekovega enkratnega in neponovljivega življenja poenostavlja v desničarska oziroma levičarska stališča. Etična vprašanja namreč po mojem ne bi smela nikoli postati predmet kulturnega ali političnega boja. Ko se to zgodi, posameznik izgublja notranjo svobodo ter stik z lastnim čutenjem smisla in zavezanosti zakonom, ki so vgrajeni v našo duševnost. Moja pripoved je torej nad-ideološka, osebna, zaznamovana s bližnjim doživetjem očetovega odhoda.

Ko sem bila mlada, je bila zame smrt nekaj tako oddaljenega, da bi se mi zdelo vprašanje predčasne prekinitve trpljenja ob soočenju z neozdravljivim bolezenskim stanjem povsem preprosto, zato mislim, da bodo s podobno lahkotnostjo mnogi mladi zamahnili z roko, češ, malenkost – če mora nekdo umreti, naj umre čim prej. Spomnim se kultnih filmov svoje mladosti, prešineta me naslova Let nad kukavičjim gnezdom (Miloš Forman, 1975) in Betty Blue (Jean-Jacques Beineix, 1986). V obeh filmskih upodobitvah junak iz ljubezni in spoštovanja skrajša trpljenje bolnemu prijatelju oziroma ljubljeni ženski. Takšno dejanje, povzročeno z blazino, se mi takrat ni zdelo samo sprejemljivo, ampak celo plemenito.

Danes pa skušam slediti usodi storilca naprej, v čas po tem, ko se odvrti odjavna špica in mora ta, ki je s svojo roko zadušil bližnjega, nadaljevati lastno zgodbo. Moj oče bi letos avgusta dopolnil 77 let, ki jih ni dočakal, umrl je 19. aprila. Dobra štiri leta je vedel, in vedeli smo vsi v družini, da se je njegova bolezen razširila. Oče se po operaciji ni odločil za obsevanja in druge oblike terapij, ker je bila napoved slaba, temveč je sklenil, da bo iztisnil iz življenja njegov preostanek ter ob tem podaril družini in drugim vse, kar še zmore. Hodil je v gore, pomagal ljudem, se ukvarjal z vnuki, dokler ga ni spodnesla šibkost ter je ob prelomu lanskega leta v letošnje oslabel in obležal. Slutili smo, da se je začelo neizogibno. Šel je zgolj na laboratorijske preiskave, ki so to potrdile. Ni se ustrašil. Njegova edina želja je bila, da ostane doma in umre ob nas.

Najprej nismo vedeli, na koga naj se obrnemo, njegova osebna zdravnica nam je zagotovila obravnavo, a nam ni točno povedala, kako bo ta potekala in na koga naj se obrnemo v primeru zapletov, zato smo bili v negotovosti. Z bratom sva sama poiskala dr. Matejo Lopuh, ki na Gorenjskem vodi mobilno paliativno enoto. Dr. Lopuhova je očeta obiskala že dan po tem, ko je prejela napotnico, telefonska linija enote pa je bila od tega trenutka dalje dosegljiva ob vsaki uri dneva, v nujnem primeru tudi ponoči. Naša odločitev je bila pravilna in sprejeta v zadnjem trenutku, saj je bil oče iz dneva v dan šibkejši in se ni mogel več postavljati na noge. V mesecu in pol, ko smo ga negovali, smo se naučili, kako se predano živi in predano umre. Moj oče ima deset vnukov, starih od 3 do 29 let, vsi so prihajali k njemu, premagali strah, se z njim smejali in jokali, oče je bil srečen, hvaležen, večinoma ni trpel. Telesnih bolečin sploh ne, morda so ga nekoliko plašile nočne tesnobe, strah pred nespečnostjo, ki smo jo s strokovno pomočjo postopoma obvladali.

V zadnjem tednu je imel nekaj prebliskov, da je žrtev zarote in da so »te prijazne ženske angeli smrti, ki ga počasi ugonabljajo«, a to je bilo zgolj nekaj kratkih blodenj in ne trajnejša nezaupljivost ali zlom, ki bi povzročil jezo. Oče zdravil ni zavračal, saj je čutil, da bi brez njih trpel bolečine in nemir. Zadnjih pet dni, ko je terapijo dobival že v podkožje, se je vdal in zaspal, ni se več odzival, bil je potopljen v globok spanec, popolnoma se je izsušil in izdihnil brez trpljenja, na predvečer velike noči, obdan z ljubeznijo. Zame je bilo takšno soočenje s smrtjo zdravilno, saj sem pred 36-imi leti, v svoji rani mladosti, doživela tragično in nenadno izgubo mlajšega brata, ki je umrl v prometni nesreči.

Z očetovim zadnjim dihom je tako smrt postala zame nekaj naravnega in sprejemljivega, tako rekoč moja sestra, ki ji zmorem gledati v oči. Misel, da bi se v nekem trenutku začeli pogovarjati o prekinitvi očetovega odhajanja, mi je nevzdržna. Zadnje tedne sem preživela na domu, ob njem; mama, brat in jaz smo skrbeli zanj, po navodilih zdravnice smo natančno odmerjali zdravila, se ob vsaki negotovosti posvetovali z njo, da ne bi naredili kaj narobe in z nepravilnim ravnanjem posegli v naravni proces, kajti globoko v sebi čutim, da je smrt sadež, ki ga drevo izpusti v pravem času. Tik preden pade, pa je vsak trenutek poln milosti, bližine, besed, ki se pišejo v duhovno dediščino, poslednjih vlaken naklonjenosti, topline, odpuščanja, predanosti, hvaležnosti.

Prepričana sem, da nas notranji zakon zavezuje k spoštovanju tega obdobja, ki je izvleček vsega življenja. Strašno trpljenje bi si nakopala, če bi si v primeru, da bi to zakon dovoljeval, pustila vplivati na svoje čutenje, ki je položeno vame kot sveti zakonik, postavljen visoko nad človeški napuh.