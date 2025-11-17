Število kaznivih dejanj na območju PU Novo mesto se izrazito povečuje, raziskanost slaba

Piše: Moja Dolenjska

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na zadnji seji sprejel sklep vzpostavitvi videonadzora na prometnih in parkirnih površinah v mestni občini. K obstoječih 11 videonadzorom so jih dodali še 16, od tega je eden (v Podbrezniku) začasen. Prvič so o tem odločali že leta 2015. Število kaznivih dejanj na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto se namreč izrazito povečuje, raziskanost pa je zgolj 11,7-odstotna.

Policisti so v prvih devetih mesecih letos obravnavali 1.182 kaznivih dejanj, v celotnem letu 2024 pa 987. Letošnji porast je občuten, trend se povečuje, gre pa predvsem za kazniva dejanja na področju premoženjske kriminalitete in velikih tatvin. Opazno se povečuje tudi število vlomov v parkirna vozila.

Skrb zbujajoče je, da je stopnja raziskanosti kaznivih dejanj v letu 2024 znašala zgolj 11,7 odstotka, kar pomeni, da je bila raziskano približno vsako deveto kaznivo dejanje.

Območja z največ kaznivimi dejanji v občini Novo mesto

Po podatkih PU Novo mesto je bilo tako lani kot letos (do oktobra) na območju Novega mesta največ kaznivih dejanj zabeleženih na Šegovi ulici (96 primerov), parkirišču Portoval (48 primerov) in parkirni hiši Portoval (15 primerov), sledijo območje Avtobusne postaje (12 primerov) ter parkirišče pri izlivu Težke vode (4 primeri).

Najpogosteje gre za kazniva dejanja velike in male tatvine, poškodovanja tuje stvari, nasilništva, ropa, lahkih in hudih telesnih poškodb ter groženj. Trend kaznivih dejanj se povečuje, izrazito predvsem pri premoženjski kriminaliteti.

Dodaten videonadzor, lokacije

Na podlagi tega se je novomeška občina odločila za uvedbo dodatnega videonadzora na lokacijah, ki so varnostno najbolj obremenjene in upravičeno prednostne pri uvedbi videonadzora.

Novomeški občinski svetniki so zato na zadnji seji na pobudo krajevnih skupnosti, Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, Policijske uprave Novo mesto ter Mestne občine sprejeli sklep o vzpostavitvi dodatnih 16 videonadzorov (od tega en začasen), 11 jih že imajo

Z lokacijami postavitve videonadzora na javnih površinah se je dne 22. oktobra 2025 seznanil in jih potrdil tudi Varnostni sosvet Mestne občine Novo mesto.

Dodatni videonadzor je potrjen za območja:

parkirišče Portoval (2 kameri), parkirna hiša Portoval (2 kameri), parkirišče pri izlivu Težke vode (2 kameri), območje Šegove ulice (od Šolskega centra Novo mesto do križišča pri trgovini Mercator) (4 kamere), prometni plato Avtobusne postaje (3 kamere), območje pri brvi Loka (1 kamera), območje pri Julijini brvi (1 kamera), območje pri Štukljevi brvi (1 kamera), območje Podbreznika, nasproti RC NM, na območju, kjer je javna dostopna pot, ki vodi do gradbišča podjetja TGH d.o.o. – začasno (1 kamera).

Postavitev kamere na lokaciji Podbreznika, nasproti RC NM, na območju, kjer je javna dostopna pot, ki vodi do gradbišča podjetja TGH d.o.o., kjer slednji izvaja tudi gradnjo gospodarske javne infrastrukture, je na predlog in stroške investitorja TGH d.o.o., z namenom preprečevanja zaznanega vandalizma in posledično povzročanja škode. Gre za začasno postavitev videonadzora, in sicer za čas izvajanja gradbenih del.

Cilj uvedbe videonadzora in stroški: 3000 evrov za kamero plus 400 evrov za letno vzdrževanje

Glavni cilji so povečanje varnosti ljudi in premoženja na javnih površinah, zmanjšanje števila kaznivih dejanj in primerov vandalizma, izboljšanje občutka varnosti med prebivalci, pomoč policiji pri identifikaciji storilcev in učinkovitejšem pregonu, odvračanje potencialnih storilcev od protipravnih dejanj.

Okvirni strošek vzpostavitve ene videonadzorne kamere znaša 3.000 evrov, kar vključuje vse potrebne postopke – pripravo dokumentacije, nabavo, namestitev in priklop v obstoječi nadzorni sistem. Letni strošek vzdrževanja ene kamere znaša približno 400 evrov ter vključuje redne tehnične preglede, nadgradnje programske opreme in manjša popravila.

Stroške bo pokrila občina iz občinskega proračuna, stroške v zvezi z začasno postavitvijo videonadzora na lokaciji Podbreznika na predlog investitorja TGH d.o.o.

Doslej: Avtobusna postaja, pri Jakčevem domu, ob Žabjaku/Brezju, Muhaber, Hudo, Trška gora

Občinski svet je sklep o namestitvi kamer prvič sprejel leta 2015, in sicer za območje Avtobusne postaje, kjer je prihajalo do nasilništva med mladoletniki.

Leta 2016 je bil videonadzor vzpostavljen pri Jakčevem domu, saj je v času zapuščenega Narodnega doma prihajalo do pogostega vandalizma in nezakonitega zadrževanja oseb v objektu.

Podoben ukrep je bil nato sprejet leta 2017 zaradi pogostih poškodb in vandalizma na območju vrtca v romskem naselju Brezje.

Na območju Krajevne skupnosti Bučna vas so bile zaradi ponavljajočih se kraj in vandalizma podane pobude za postavitev videonadzornih kamer v naseljih ob romskem naselju Žabjak/Brezje – v Muhaberju, Hudem in Potočni vasi. Občinski svet je nato 14. aprila 2022 sprejel sklep o namestitvi videonadzora na teh lokacijah.

Kamere v Muhaberju in Hudem že delujejo, njihova visoka ločljivost policiji omogoča uspešno prepoznavanje in sankcioniranje storilcev kaznivih dejanj.

Z namenom preprečevanja vandalizma je občinski svet 10. junija 2025 sprejel še sklep o izvajanju videonadzora na območju vstopne točke Trška gora, kjer se nahajata lesen logotip in postaja za izposojo koles.

Na območju Mestne občine Novo mesto je tako trenutno nameščenih 11 kamer za nadzor javnih površin. Po podatkih PU Novo mesto se je na lokacijah, kjer je vzpostavljen videonadzor, število kaznivih dejanj in primerov vandalizma občutno zmanjšalo. Policija ocenjuje, da je k zmanjšanju kriminalitete bistveno prispeval prav videonadzorni sistem, ki je obenem pomembno pripomogel tudi k identifikaciji in odkritju storilcev kaznivih dejanj, storjenih na teh območjih in v njihovi bližini.

Vir: Mestna občina Novo mesto, gradivo za občinski svet, november 2025