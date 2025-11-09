e-Demokracija
Vid Mlakar: Po izvolitvi skrajnega socialista za župana New Yorka je mogoče pričakovati množične izselitve najbolj produktivnih prebivalcev

Izjava dneva
Vid Mlakar (foto: zajem zaslona)

 Vid Mlakar, publicist:

“Zohran Mamdami je musliman, migrant in demokratični socialist. Zagovarja politiko Bernija Sandersa in je v naslovnem govoru povedal tipično socialistično mantro. »Noben problem ni prevelik, da ga vlada ne bi mogla rešiti in noben problem ni premajhen, da vlade ne bi zanimal.«

Tipične socialistične besede in obljube socializma, da si bo vlada vzela pravico vmešavanja v medčloveške odnose ne glede na njihovo velikost in zasebnost. Približno milijon New Yorčanov je izrazilo mnenje, da so ob izvolitvi Mamdanija pripravljeni na izselitev iz mesta. Seveda noben realno ne pričakuje, da bo New York zapustilo 1 milijon ljudi od približno 8.3 milijona ljudi, ki živijo v New Yorku. Pa vendar to pove marsikaj o občutkih, ki jih ob tem doživljajo najbolj ambiciozni, aktivni in bogati ljudje v New Yorku. Tudi če New York zapusti samo delež teh najbolj produktivnih in aktivnih ljudi, ki to obljubljajo, bi to za New York pomenilo katastrofo. Seveda pa od Mamdanija ni pričakovati, da ga bo to preveč skrbelo, ampak bo prej to vzpodbujal, saj se bo, kot je to naredil Fidel Castro na Kubi, s tem znebil svoje politične konkurence in volivcev, ki ga niso pripravljeni podpirati.”

