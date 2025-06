(IZJAVA DNEVA) Žiga Turk: “Ruske informacijske operacije tečejo tudi skozi slovenske medije”

Piše: C. R.

Žiga Turk na X-u opozarja na rusko informacijsko propagando na MMC: “Koliko bomb je padlo na Rusijo, preden so priključili Krim in preden so napadli Ukrajino?

Koliko terorističnih skupin na mejah Rusije je organizirala in financirala Ukrajina? – Ruske informacijske operacije tečejo tudi skozi slovenske medije, ne samo skozi Russia Today.”

Vir: X