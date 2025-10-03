e-Demokracija
Aleš Primc: Društvo Srebrna nit je satanska organizacija …

Izjava dneva
Aleš Primc (foto: Matic Štojs Lomovšek)

Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik in civilnodružbeni aktivist:

“Društvo Srebrna nit je satanska organizacija, njen glavni namen pa zastrupiti čim več bolnikov.”

Vir: Intervju v novi številki tednika Demokracija

