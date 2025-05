V tiskani izdaji Demokracije preberite: Proslava, ki je spomnila na oblastniško teptanje človečnosti

Piše: Anamarija Novak

Na Trgu republike v Ljubljani, ki mu nekateri pravijo kar Trg dr. Jožeta Pučnika, je v petek, 16. maja, v večernih urah potekala slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej z naslovom »Ker smo ljudje«.

Na omenjenem trgu še danes stoji zlovešči spomenik revolucije in spomenik vodji zločinske slovenske komunistične partije Edvardu Kardelju. A hkrati nas ta osrednji slovenski trg spominja na največji dogodek v vsej slovenski zgodovini – to je na slavnostno razglasitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije junija leta 1991.

»Ker smo ljudje«

Janševa vlada je 17. maj leta 2022 razglasila za nacionalni dan spomina na žrtve komunizma, sedanja Golobova vlada pa ga je kar na dopisni nočni seji 16. maja 2023 ukinila. A ta ukinitev se je izkazala kot strel v koleno, saj je mnoge še dodatno spodbudila h krepitvi kulture spominjanja. Vidni izraz te pristne kulture je slovesnost, ki so jo na predvečer ukinjenega praznika pod naslovom »Ker smo ljudje« letos že tretjič na omenjenem trgu pripravili v civilnodružbenih pobudah Vseposvojitev, Prebudimo Slovenijo, Nova Slovenska zaveza (NSZ) in Združeni ob Lipi sprave. »V resnici je tako, da ni druge možnosti, kot priznati resnico.« Te besede pokojnega dolgoletnega urednika Zaveze Justina Stanovnika, ki jih lahko razumemo tudi kot del njegove oporoke, so na začetku slovesnosti odmevale v tihi majski večer kot vigilija na dan spomina, ki ga pod sedanjo levičarsko oblastjo ne sme biti. »Ko bomo sposobni priznati resnico, bomo lahko skupaj praznovali konec druge svetovne vojne,« je bilo slišati v uvodnem pozdravu. Ob letošnji 80. obletnici konca druge svetovne vojne to še ni mogoče. Na slovesnosti ni bilo očitkov, ampak le spomin na ljudi in dogodke, ki za del narodnega spomina ne obstajajo, in resnico o njih.

