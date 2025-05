Takole Golobovi pačijo zgodovino: Kidričeva vlada ni niti »prva«, niti »slovenska«, medtem ko Evropa svoj »dan zmage« praznuje 8. in ne 9. maja

Piše: Gašper Blažič

»Majski rdeči marš« je v Sloveniji vsakoletni politični pojav, ki se navadno začne s praznovanjem 27. aprila, ki je kakor dan upora proti okupatorju, čeprav se na ta dan v resnici ni zgodilo ničesar. Sledi »protikapitalistično« praznovanje praznika dela z režimskimi sindikalisti, nato pa sledijo še obletnice, vezane na konec druge svetovne vojne ter seveda tudi obletnica smrti Josipa Broza-Tita.

Ker letos mineva tudi 80 let od konca druge svetovne vojne, ni presenetljivo, da se je Golobova koalicija še posebej strastno zagnala v ta sicer vsakoletni »projekt« z množičnimi manifestacijami, ki seveda pospešujejo razdor med Slovenci. Namreč, maja in junija se spominjamo tudi tega, kar je sledilo koncu vojne, to pa so revolucionarni pokoli tako vojnih ujetnikov kot tudi civilistov. Kar pa dedičev revolucije, ki nam trenutno vladajo, sploh ne gane, pač pa do onemoglosti ponavljajo svojo mantro o tem, kako je revolucionarni projekt postavil na noge samostojno slovensko državo. Med režimskimi zgodovinskimi falzifikati titoizma velja izpostaviti predvsem dva. Prvi je ta, da »dan zmage« praznujemo devetega maja, drugi pa se nanaša na prvo slovensko vlado.

Prva slovenska vlada ni Kidričeva!

Poglejmo bolj natančno. Vladajoča elita trdi, da je bila prva slovenska vlada ustanovljena petega maja 1945 v Ajdovščini, čeprav niti Wikipedia ne podpira tega podatka. Takrat je namreč slovenski narodno-osvobodilni odbor ustanovil vlado in na njeno čelo imenoval revolucionarja Borisa Kidriča, enega od arhitektov slovenske komunistične revolucije, ki je v svojih pismih že leta 1941 ukazoval poboje razrednih sovražnikov. V tej vladi je bil sicer prvotno minister za promet član Slovenske ljudske stranke Franc Snoj, a ne za dolgo. Snoj je bil sicer med vojno v Londonu in tudi zagovornik tega, da se domobranska vojska pridruži partizanom v uporu proti okupatorju, a očitno je bil povsem napačno obveščen o razmerah v domovini, tako kot vsi člani begunske vlade. Vse informacije, ki so pritekale iz Jugoslavije v London, je namreč »filtrirala« Kominterna, posledica tega pa je bila, da so bili tako zavezniki kot člani jugoslovanske kraljeve vlade povsem napačno obveščeni o tem, kaj se v resnici dogaja. Posledica tega je bil tudi razvpiti sporazum med Titom in Ivanom Šubašićem, ki je zahodne zaveznike dokončno spravil na stran partizanov, vendar v prepričanju, da bo povojna Jugoslavija vendarle demokratična. Kar pa se ni zgodilo. Britanski premier Winston Churchill je spoznal, da ga je Tito prevaral – o tem je založba Nova obzorja, ki izdaja tednik Demokracija, pred desetimi izdala tudi knjigo.

Kako so uničili edinega Kidričevega nekomunističnega ministra

Ko je minil prvi val revolucionarne morije, so se titoisti dve leti po vojni spravili še na t. i. angleške vohune. Že omenjeni minister Snoj je naivno pričakoval, da bo ob sodelovanju s Črtomirjem Nagodetom znotraj OF ustanovil novo stranko, prav tako je nasprotoval poboju vojnih ujetnikov brez sojenja. Leta 1947 so Snoja obsodili na Nagodetovem procesu, tako kot Ljuba Sirca in Angelo Vode. Snoj je dobil osem let strogega zapora s prisilnim delom ter odvzemom državljanskih pravic, izpustili so ga po štirih letih. Umrl je leta 1962 v starosti 60 let. Ne glede na to, da je sodeloval z OF, mu to ni pomagalo, saj so ga revolucionarji »vrgli čez ramo« in ga tako rekoč uničili. O tem, kaj je počel Snoj po izpustitvi, ne poroča noben njegov življenjepis, sklepamo lahko, da je preostanek življenja preživel v bednih razmerah in težko bolan. Tudi zato je težko reči, da je bila vlada, ustanovljena leta 1945 v Ajdovščini, sploh »slovenska«. Šlo je za revolucionarno hunto.

Josip Pogačnik, prvi slovenski premier

Dejansko pa je bila prva slovenska vlada ustanovljena jeseni 1918 ob nastanku Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, torej v nekdanjem južnoslovanskem delu razpadle habsburške monarhije. Njen predsednik je bil Josip Pogačnik, čeprav na položaju ni ostal dolgo. Po združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo je namreč 1. decembra 1918 nastala centralistično naravnana Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Slovensko narodno vlado pod vodstvom Pogačnika so razpustili ter januarja 1919 nastavili deželno vlado, ki jo je vodil dotedanji notranji minister v Pogačnikovi vladi dr. Janko Brejc, o katerem je dr. Andrej Rahten pred leti izdal obsežno monografijo.

Leta 1945 je obstajala tudi demokratična vlada

Seveda za sedanjo vladajočo elito ter za režimske zgodovinarje ta del zgodovine ne obstaja, pač pa kot začetek slovenskega parlamentarizma predstavljajo t. i. zbor kočevskih odposlancev, na katerem so komunisti utemeljili svojo paradržavo. No, na drugi strani se je 3. maja 1945 v Sokolskem domu na Taboru v Ljubljani sestal t. i. Narodni odbor za Slovenijo, torej slovenski parlament, ki je bil v času vojne suspendiran. Takratni premier je postal dr. Jože Basaj. Vendar pa Narodni odbor ni mogel prevzeti efektivne oblasti, saj je bilo za kaj takega že prepozno, komunistična revolucija se je že preveč okrepila in imela tudi podporo Zahoda, ki je sodeloval s Stalinom in Titom. Dejansko je bilo za prevzem oblasti že prepozno in tudi nemogoče, da bi lahko preprečili pohod titoizma na oblast.

Toliko o tem, kdo je vodil prvo slovensko vlado in kdo je prvi slovenski premier. Zagotovo to ni Boris Kidrič, pa se lahko Tanja Fajon še tisočkrat pokloni pred njegovim kipom. Je pa zagotovo res to, da so imeli nacisti in komunisti v slovenskem demokratičnem taboru skupnega sovražnika. V začetku leta 1945 so namreč nacisti deportirali domobranske častnike (med njimi Ernesta Peterlina), ki naj bi bili del tajne protinemške mreže, v Dachau, preživele taboriščnike pa so komunisti nato iz Dachaua pripeljali v Jugoslavijo, jih na t. i. božičnem procesu obsodili na smrt ter pobili (več TUKAJ).

»Dan zmage« po sovjetsko

Še ena potvorba, na katero se zelo rad sklicuje tudi najbolj slavni slovenski odlikovanec »novega Stalina« Vladimirja Putina, namreč Zoran Janković, pa je t. i. dan zmage. V času komunistične Jugoslavije smo ga praznovali 9. maja. Vendar je nacistična Nemčija kapitulacijo podpisala že dan prej, 8. maja 1945, užaljeni Stalin pa je zahteval, da Nemci »ponovijo vajo« dan kasneje še s Sovjeti. Od tedaj Evropa praznuje dan zmage 8. maja, Sovjetska zveza in njene vazalske države (med njimi Jugoslavija) pa 9. maja. Nič nenavadnega torej, da bo Putin letos na 9. maj gostil veliko vojaško parado, na kateri bo zagotovo prisoten tudi kitajski predsednik. V ljubljanski dvorani Stožice, torej v »Jankovićevem templju« pa bo isti dan (!) slovenska proslava »dneva zmage«. Bomo videli, če bodo tako kot leta 2013 tudi letos prepevali »bandiera rossa« in zmerjali Evropo za »bando tatov«.

Zakaj tu posebej omenjamo Jankovića? Slednji se zelo rad pohvali, da Ljubljana svoj praznik praznuje prav tako 9. maja, torej na sovjetski »dan zmage«. Ta dan je sicer tudi dan Evrope, a ne zaradi druge svetovne vojne, ampak zaradi objave Schumanove deklaracije leta 1950, kar predstavlja temelj ideje Evropske unije. To dejstvo Janković in tudi psevdo-levičarska propaganda vedno znova zamolči in s tem ustvarja vtis, da je EU nastala na temelju komunističnega »dneva zmage«. Očitno je to tudi namen napovedane manifestacije v Stožicah. Tako ali tako pa je jasno, da je premier Robert Golob v prvi vrsti Jankovićev vazal.

Jasno pa je predvsem, da je tovrstno pačenje zgodovine predvsem sredstvo za ustvarjanje t. i. navidezne resničnosti, preko katere lahko tranzicijska levica obvladuje javno mnenje.