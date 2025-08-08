Odgovornost naših oblastnikov za protislovensko razpoloženje v sosednjih državah potrdil tudi Logar – vendar …

Piše: G. B.

Pred kratkim smo (TUKAJ) že opozorili, kako slovenska zunanja politika vse bolj povzroča protislovensko razpoloženje v sosednjih državah, kar se še posebej pozna v naših sosednjih državah.

Očitno je to ugotovil tudi Anže Logar, ki je o tem sicer spregovoril za portal Info360: “Velik del odgovornosti za te dogodke nosi slovenska diplomacija. Ko sem bil zunanji minister, je Tanja Fajon govorila o tem, kako se je pomembno vrniti v jedrno Evropo, pa čeprav je bil praktično moj vsakdanji stik z državami okoli Slovenije, s sosednjimi državami, z državami v središču EU. Osebni odnos z ministrico ali ministrom druge države namreč odpravi vse te probleme, ki jih sedaj spremljamo, ko pa ta odnos zamre in očitno je zamrl, ker se ministrica Fajonova ukvarja z drugimi zadevami, se začnejo ti spori krepiti.”

Tehnično gledano ima Logar prav. Toda vprašanje je, ali je pripravljen tudi odločno ukrepati in zavzeti celovito opozicijsko držo k oblikovanju alternative. Ki je pravzaprav usmeritev k nečemu, kar smo v času prejšnje vlade že imeli, vendar smo s prihodom sedanje izgubili. In tudi ne bomo dobili nazaj, če se bodo sklepali novi gnili kompromisi s tranzicijsko levico.

Seveda pa je to že drugo vprašanje, ki se tiče notranje politike. Spomnimo, da je leta 2013 tedanji vodja Državljanske liste Gregor Virant pomagal sesuti tedanjo koalicijo za izhod iz krize, s tem pa je sprožil tudi padec Janševe vlade in prihod Alenke Bratušek na oblast. Za Viranta in za njegovo stranko se je sodelovanje v levi koaliciji zelo slabo obrestovalo: na volitvah leta 2014 je stranka izpadla iz parlamenta in se kasneje samoukinila. Pa vendar velja spomniti, da je imel tudi Virant v mnogih stališčih tehnično prav …