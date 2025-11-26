(KNJIŽNI SEJEM 2025) JUTRI ob 12.00 bo na Pisateljskem odru predstavitev knjige Jožeta Biščaka Razbito okno

Piše: L. K.

41. Slovenski knjižni sejem, na katerem je že tradicionalno prisotna tudi založba Nova obzorja svojo pestro stojnico in ponudbo novih knjig, je v polnem razmahu.

Včeraj je bila na Glavnem odru že predstavljena prodajna uspešnica Borisa Tomašiča “Kdo vam laže”, na kateri je slovenske politične razmere predstavil predsednik SDS Janez Janša.

JUTRI ob 12.00 pa ste obiskovalci knjižnega sejma povabljeni na Pogovorno postajo v neposredni bližini stojnice založbe Nova obzorja, kjer bo predstavitev knjižne novosti in uspešnice Jožeta Biščaka “Razbito okno”.