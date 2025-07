(FOTO) Je sedaj končno razkrita skrivnost dopustovanja “RoberTine” na Lošinju ter hkrati vladne vojne proti Petrolu?

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Predsednik vlade Robert Golob je bil ob koncu in v začetku tedna spet na dopustu. Ali sta bila s spremljevalko skupaj na morju, zaenkrat ni znano.

Na družbenih omrežjih pa lahko najdemo fotografije Tine Gaber, ki je bila “po krajši pavzi”, kot poročajo, v teh dneh opažena na Malem Lošinju. Na Lošinju sta bila oba tudi v letih 2023 in 2024.

Ob tem sledilci na X navajajo, da je pravzaprav pravo vprašanje, ali Golob in Gabrova že vsa ta leta za dopustniška bivanja na Lošinju koristi(ta) usluge Nade Drobne Popovič, nekdanje predsednice uprave Petrol in zdaj zaposlene v GEN energija.

Po zgledu Subotiča v Karigadorju naj bi Golob in Gabrova bivala v apartmajih Drobne Popovičeve v kraju Veli Lošinj na otoku Lošinj. Kar ni presenetljivo, saj je Drobne Popovičeva bližnja sorodnica Tine Gaber.

Ob tem naj spomnimo, da je bila Nada Drobne Popovič predsednica uprave Petrola do novembra 2023, nato pa je bojda sporazumno odšla s položaja predčasno, ker da z nadzorniki nima istih pogledov na vodenje družbe. Njen odhod sedaj, ob vladni gonji proti Petrolu, sproža vprašanja, ali bi se vlada res tako obnašala, če bi bila še vedno predsednica uprave.

Naj ob tem spomnimo, da sta lani in predlani so na omrežjih zaokrožile fotografije, da sta “RoberTina”, kot imenujejo par, poleti pogosto gosta v restavraciji Bocca Vera v Malem Lošinju, streljaj od Velega Lošinja. Iz fotografij je tudi razvidno, da sta se lažna vegana na otoku gostila z mesom. Slovenski javnosti namreč “prodajata” zgodbe o “življenju na ohrovtu in travi, pa še malo fižola”.

Fotografije iz leta 2023 in 2024:

Vir: X, arhiv