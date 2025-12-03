Andrej Poglajen: EPP se oddaljuje od krščanskodemokratskih vrednot

Piše: Lionel Baland

Andrej Poglajen je poslanec SDS, glavne nacionalno-konservativne stranke v državi Sloveniji, ki jo vodi nekdanji premier Janez Janša. Pri komaj 27 letih pooseblja mlado, ukoreninjeno generacijo, zvesto krščanskim in domoljubnim vrednotam slovenske desnice. V intervjuju z Lionelom Balandom za Breizh-info govori o svoji zgodnji politični udeležbi, možnostih SDS, da se leta 2026 vrne na oblast in ostro kritizira politiko sedanje vlade, ki jo obtožuje sovražnosti do Izraela in neosocialističnih teženj. Obravnava tudi trajno komunistično zapuščino v delu slovenske družbe, nezakonito priseljevanje, zapletene odnose z Rusijo in položaj SDS v Evropskem parlamentu.

Ste bili, preden ste se pridružili SDS, član kakšne druge politične stranke?

V življenju sem bil član le ene politične stranke. SDS sem se pridružil pri 15 letih. Sprva sem bil član mladinske organizacije stranke, nato pa sem bil pri 18 letih izvoljen v mestni svet. Takrat sem začel svojo politično kariero.

Iz katerega dela Slovenije prihajate?

Prihajam iz Idrije, ki je znana po drugem največjem rudniku živega srebra na svetu in jo UNESCO priznava zaradi rudarske dediščine in čipkarstva.

SDS je trenutno v opoziciji. Ali menite, da bo zmagala na naslednjih parlamentarnih volitvah in se vrnila na oblast?

Da, naslednje volitve bodo marca ali aprila 2026. Trenutno vodimo v anketah. Predsednik naše stranke, Janez Janša, se ukvarja s politiko že od ustanovitve države leta 1990 in je bil eden njenih ustanoviteljev. Med osamosvojitveno vojno je bil minister za obrambo.

SDS je stranka, ki je ogromno prispevala k ljudem, in zelo optimistični smo glede prihajajočih volitev. Ankete kažejo na pozitiven trend in deležni smo vse večje podpore javnosti. Trenutno smo pred stranko Gibanje Svoboda predsednika vlade Roberta Goloba in mislim, da so ljudje siti te antisemitske, neosocialistične vlade, ki vodi državo.

V čem so člani vlade antisemitski?

Vidite lahko ukrepe, ki so jih sprejeli proti Izraelu, vključno s tistimi, ki so v nasprotju z interesi Slovenije. Nenehno govorijo o državi Izrael, judovski državi in mislim, da je to jasen znak, da so podedovali totalitarne in antisemitske ideje prejšnjega komunističnega režima. To je velik problem in upamo, da bomo prihodnji marec lahko stvari obrnili na bolje, zlasti glede embarga na orožje. Izrael je bil vedno velik prijatelj Slovenije. Tudi leta 1991, med našo vojno za neodvisnost, so nas podpirali. Izrael je bil ena prvih držav, ki je priznala neodvisno Slovenijo, in je bil vedno velik prijatelj Slovenije.

Toda na parlamentarnih volitvah leta 2018 SDS ni izgubila. Težava je bila v sredinskih strankah. SDS takrat ni bilo mogoče skleniti zavezništva s temi političnimi skupinami. Mislite, da boste naslednjič imeli zaveznike, da boste prišli na oblast?

SDS je leta 2018 zmagala na volitvah, vendar nam ni uspelo sestaviti vlade, in to je bil seveda problem. Ta situacija kaže, da včasih volja, ki jo ljudje izrazijo na voliščih, ne vodi do imenovanja ustreznega predsednika vlade.

To je bila smola, a takšne so radosti demokracije. Kar zadeva druge stranke, pa vedno pravim, da mora vsaka politična stranka doseči svoj cilj. Seveda imamo v Sloveniji svoje zaveznike in z njimi vedno dobro sodelujemo, vendar je naša naloga doseči dober rezultat za SDS, osvojiti čim več sedežev v parlamentu in dobiti dober odstotek glasov. In druge stranke morajo storiti enako. Tako se lahko zmaga na volitvah. Ne moremo žrtvovati svojega položaja, da bi ga osvojili drugi in nato z njimi vzpostaviti sodelovanje. Politika tako ne deluje.

In kakšno je stališče vaše stranke do priseljevanja?

Naša stranka je vedno odločno nasprotovala priseljevanju. Opozorili smo tudi na razmere na meji med Slovenijo in Hrvaško, ko se je v letih 2015–2016 začela priseljenska kriza.

In seveda smo vedno trdili, da slovenska zakonodaja dovoljuje legalen vstop v državo. Če želi nekdo priti, lahko to stori po tej poti. Številna delovna mesta v Sloveniji ostajajo nezapolnjena. Po drugi strani pa ima nekdo, ki v državo vstopi nezakonito, le dve možnosti: da ga aretirajo ali deportirajo.

