(AKTUALNO) SDS bo kandidate in program predstavila na konvenciji stranke v Ljubljani; V ŽIVO ob 17. uri tudi na Nova24TV!

Piše: C. R., STA
SDS bo kandidate in program za volitve v DZ predstavila na današnji konvenciji stranke v Ljubljani – ta se bo začela ob 17. uri, na kateri bodo obeležili 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili pa bodo tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke, so zapisali v vabilu.
📺 Vljudno vabljeni k spremljanju predvolilne konvecije SDS
🕔 Danes, ob 17:00, na Nova24TV pic.twitter.com/cdtx58glZV
— SDS (@strankaSDS) February 21, 2026
Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.
Na konvenciji SDS bodo kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.
Sicer pa bodo danes kandidate in ključne programske poudarke na konvenciji predstavili tudi v skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij. Kandidate pa bodo danes predstavili še Mi, socialisti in Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča.