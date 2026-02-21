e-Demokracija
(AKTUALNO) SDS bo kandidate in program predstavila na konvenciji stranke v Ljubljani; V ŽIVO ob 17. uri tudi na Nova24TV!

foto: Božidar Kolar / STA

Piše: C. R., STA

SDS bo kandidate in program za volitve v DZ predstavila na današnji konvenciji  stranke v Ljubljani – ta se bo začela ob 17. uri, na kateri bodo obeležili 37. obletnico ustanovitve obeh predhodnic SDS – SDZ in SDSS. Podelili pa bodo tudi diamantni znak SDS, najvišje priznanje stranke, so zapisali v vabilu. 

Na predvolilni konvenciji bo SDS, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, predstavila kandidate, ki se bodo podali v tekmo za poslanske sedeže. Stranka je kandidatne liste sicer do roka že vložila v vseh osmih volilnih enotah.

Predsednik SDS Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici, sicer pa sta na kandidatni listi še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač. Kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdanji državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifelj, ter nekateri člani strankinega podmladka, predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Luka Simonič in podpredsednica SDM Karin Planinšek.

Na listi SDS kandidirajo tudi nekdanji gospodarski minister in predsednik nekdanje SMC, kasneje stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter njena nekdanja poslanca Monika Gregorčič in Uroš Perič. Na listi sta tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler in nekdanji rokometaš Simon Razgor.

Na konvenciji SDS bodo kandidati predstavili tudi program Za Slovenijo, ki po navedbah stranke temelji na širokem naboru predlogov, zbranih v okviru izgradnje Koalicije z volivci za ustavno večino razuma.

Sicer pa bodo danes kandidate in ključne programske poudarke na konvenciji predstavili tudi v skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij. Kandidate pa bodo danes predstavili še Mi, socialisti in Prerod – stranka Vladimirja Prebiliča.

