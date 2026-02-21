(AKTUALNO) SDS bo kandidate in program predstavila na konvenciji stranke v Ljubljani; V ŽIVO ob 17. uri tudi na Nova24TV!

Na predvolilni konvenciji bo SDS, ki trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, predstavila kandidate, ki se bodo podali v tekmo za poslanske sedeže. Stranka je kandidatne liste sicer do roka že vložila v vseh osmih volilnih enotah.

📺 Vljudno vabljeni k spremljanju predvolilne konvecije SDS

🕔 Danes, ob 17:00, na Nova24TV pic.twitter.com/cdtx58glZV — SDS (@strankaSDS) February 21, 2026

Predsednik SDS Janez Janša kandidira v Grosupljem in Ivančni Gorici, sicer pa sta na kandidatni listi še podpredsednika stranke Aleš Hojs in Zvonko Černač. Kandidira tudi večina poslancev, z izjemo Jožeta Tanka in Franca Rosca. Na kandidatni listi sta nekdanji državni sekretarki Alenka Forte in Polona Rifelj, ter nekateri člani strankinega podmladka, predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Luka Simonič in podpredsednica SDM Karin Planinšek.