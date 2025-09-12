(AKTUALNO) Lov na morilca Charlieja Kirka – objavljene fotografije in razpisana milijonska nagrada!

Piše: Domen Mezeg (Nova24TV.si)

FBI-jeva pisarna v Salt Lake Cityju je objavila fotografije osebe, ki jo obravnavajo kot potencialno povezano z atentatom na Charlieja Kirka, in zaprosila javnost za pomoč pri identifikaciji.

Po poročanju Breitbart News je komisar za javno varnost v Utahu Beau Mason na novinarski konferenci povedal, da strelec deluje kot oseba študentskih let. Poudaril je, da so oblasti delale celo noč in uspele pridobiti fotografije ter posnetke osumljenca z različnih kamer.

Strelivo naj bi bilo gravirano s stransspolnimi sporočili

FBI-jev posebni agent Robert Bohls je na isti konferenci potrdil, da so našli puško, za katero verjamejo, da je bila uporabljena pri streljanju.

Opisal jo je kot repetirno puško/puško z zaklepnim mehanizmom, najdeno na območju gozda. Po poročanju Wall Street Journala naj bi bilo strelivo, najdeno ob puški, gravirano s transspolnimi sporočili.

Nagrada za informacije o morilcu

Bill Ackman iz sklada Pershing Capital je doniral kar 1 milijon dolarjev v sklad za nagrado za informacije, ki bi pripeljale do aretacije morilca Charlieja Kirka. Njegova gesta je sledila prispevku Robbyja Starbucka in Alexa Bruesewitza, ki sta vsak dodala po 25 tisoč dolarjev. Poleg tega pa je tudi FBI objavil nagrado – ponujajo do 100.000 dolarjev za informacije, ki bi vodile do identifikacije in aretacije odgovornih za umor.

Spomnimo: Kirk, vplivna osebnost v ameriških konservativnih krogih, je bil ustreljen med dogodkom na Univerzi Utah Valley v Oremu v Utahu.

Za seboj je pustil ženo in dva otroka

Do incidenta je prišlo med njegovim govorom na turneji “American Comeback Tour”, ki jo je organiziral lokalni odsek TPUSA (več tukaj). Za seboj je zapustil ženo (nekdanjo Miss Arizone in košarkašico) in dva otroka (več tukaj).