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Prejeli smo
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Iskanje
IZPOSTAVLJENO
Fokus
Tanja Fajon se spreneveda ob vsem revanšizmu levičarjev na področju zunanje politike
Fokus
(INTERVJU) “Medijska in protinatalna vojna potekata in gre za preživetje naroda – zato ne smemo več nastavljati drugega lica”
Fokus
Fokus
Tanja Fajon se spreneveda ob vsem revanšizmu levičarjev na področju zunanje politike
9. avgusta, 2026
Fokus
RTV Slovenija očitno pred finančnim zlomom
9. avgusta, 2026
Fokus
Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost Nata
9. avgusta, 2026
Fokus
Ruska vojaška pamet – do kdaj na škodo lastnih in še bolj drugih ljudi?
9. avgusta, 2026
Fokus
(INTERVJU) “Medijska in protinatalna vojna potekata in gre za preživetje naroda – zato ne smemo več nastavljati drugega lica”
9. avgusta, 2026
Fokus
Golobovega najboljšega raziskovalnega novinarja ne skrbijo več kot 100 tisoč evrov redna vozila nekdanje ministrice Mateje Čalušič, skrbi ga 40 tisoč evrov vredno vozilo...
9. avgusta, 2026
IZJAVA DNEVA
Izjava dneva
Aljuš Pertinač: Predsednici republike ne verjamem na besedo
9. avgusta, 2026
OGLASNA VSEBINA
Knjižne uspešnice Novih obzorij na novi lokaciji
23. junija, 2026
KOLUMNA
Fokus
Ruska vojaška pamet – do kdaj na škodo lastnih in še bolj drugih ljudi?
9. avgusta, 2026
Fokus
Vlada naj razsuje skorumpirano gnezdo v Mladiki
9. avgusta, 2026
ANKETA
Slovenija
Fokus
Tanja Fajon se spreneveda ob vsem revanšizmu levičarjev na področju zunanje politike
9. avgusta, 2026
Piše: Gašper Blažič Saga s Tanjo Fajon in njeno že skoraj dobljeno službo v diplomatskem sistemu EU je končana. Postalo je jasno, da z njeno...
Fokus
RTV Slovenija očitno pred finančnim zlomom
9. avgusta, 2026
Piše: Vida Kocjan Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTV) se nahaja v globoki finančni, poslovni in likvidnostni krizi. Uprava pod vodstvom predsednice Natalije Gorščak najema posojila...
(INTERVJU) “Medijska in protinatalna vojna potekata in gre za preživetje naroda – zato ne smemo več nastavljati drugega lica”
9. avgusta, 2026
Golobovega najboljšega raziskovalnega novinarja ne skrbijo več kot 100 tisoč evrov redna vozila nekdanje ministrice Mateje Čalušič, skrbi ga 40 tisoč evrov vredno vozilo...
9. avgusta, 2026
(MISEL ZA GOSPODOV DAN) “Jaz sem! Ne bojte se!”
9. avgusta, 2026
Še ena velika prevara levičarjev na volitvah: tudi OVSE je opozorila na volilne kršitve Goloba, Bratuškove in Hana
8. avgusta, 2026
Slovenski mainstream mediji še enkrat zavajali okoli naše države in Tanje Fajon
8. avgusta, 2026
(INTERVJU) “Ko dijakom pokažem dokumentarne posnetke vojne za Slovenijo, ti osupnejo, saj sploh ne vedo, da je šlo za pravo vojno.”
8. avgusta, 2026
V torek občutna pocenitev goriv
8. avgusta, 2026
Huje kot v času komunizma! Kdo in zakaj skriva podrobnosti prometne nesreče predsednice republike?
8. avgusta, 2026
DEMOKRACIJA TV KANAL
TUJINA
Fokus
Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost Nata
9. avgusta, 2026
Tujina
Nad oporiščem v zahodni Nemčiji opazili brezpilotna letalnika
8. avgusta, 2026
Fokus
Države z liberalnimi in socialističnimi vladami odločno v bran Tanji Fajon
7. avgusta, 2026
Tujina
To je razlog, zakaj je iranski ajatolski režim nevaren za svetovni mir
7. avgusta, 2026
KRONIKA
Kronika
(VIDEO) Migranti rogovilijo v Vinici in to samo nekaj ur pred pogrebom tamkajšnjega priljubljenega župnika!
7. avgusta, 2026
Kronika
Serija prometnih nesreč na avtocesti
6. avgusta, 2026
Kronika
Kdo podtika požare na Celjskem?
6. avgusta, 2026
Kronika
Na hlajenje odpeljali mladoletnika s pištolo
6. avgusta, 2026
MIGRACIJE
Kronika
(VIDEO) Migranti rogovilijo v Vinici in to samo nekaj ur pred pogrebom tamkajšnjega priljubljenega župnika!
7. avgusta, 2026
Fokus
Matoz na srečanju notranjih ministrov EU za dosledno izvajanje azilne politike
4. avgusta, 2026
Fokus
Notranji ministri EU po migrantski krizi v Ceuti za okrepitev zunanjih meja unije
4. avgusta, 2026
Migracije
Notranji ministri EU na videokonferenci o vdoru migrantov v Ceuto
4. avgusta, 2026
ZABAVA
Rumeno
Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba
Gašper Blažič
-
8. avgusta, 2026
Rumeno
Bizaren razlog: zato so morali zapreti šole v Indoneziji za več dni
Gašper Blažič
-
7. avgusta, 2026
Rumeno
Dončićeva nekdanja zaročenka si je glede preživnine premislila
Gašper Blažič
-
5. avgusta, 2026
Fokus
(GLOSA) Kdor ne skače, ni Sloven’c!
Gašper Blažič
-
5. avgusta, 2026
Rumeno
Pasji dnevi in pasja vročina – toda to v resnici nima nobene zveze s psi!
Gašper Blažič
-
4. avgusta, 2026
Rumeno
Madonna z novim albumom podira mejnike
testni
-
2. avgusta, 2026
LOKALNO
Lokalno
Prihaja osvežitev: plohe in nevihte bodo zajele večji del države
7. avgusta, 2026
Kronika
(VIDEO) Migranti rogovilijo v Vinici in to samo nekaj ur pred pogrebom tamkajšnjega priljubljenega župnika!
7. avgusta, 2026
Lokalno
Italijanski pohodniki v Sloveniji prestrašeni – poglejte, na kaj so naleteli
5. avgusta, 2026
Kultura
Po vzdrževalnih delih je Aljažev stolp pripravljen na 131. obletnico
4. avgusta, 2026
NAŠI KRAJI (€)
Naši kraji
Batagelj piše novo zgodbo v Cerknem
Gašper Blažič
-
3. avgusta, 2026
Fokus
Osrednji slovenski festival harmonike: Prvi Harmonika fest 2026 v Vinici ob Kolpi
testni
-
3. avgusta, 2026
Naši kraji
(POGOVOR) Milan Kuster, direktor i-Venta: »Graditi je vedno bolje kot rušiti«
Gašper Blažič
-
30. julija, 2026
Naši kraji
Skupščina Alpacem Cement se je seznanila s poslovanjem v letu 2025
Gašper Blažič
-
22. julija, 2026
Naši kraji
Zaključek in povzetek košarkarske sezone Perspektive Ilirije 2025/2026
Marjeta Bogataj
-
20. junija, 2026
Naši kraji
(PREJELI SMO) Prijava škode po vremenski ujmi
Gašper Blažič
-
11. junija, 2026
DRUŽBA
Slovenija
(MISEL ZA GOSPODOV DAN) “Jaz sem! Ne bojte se!”
9. avgusta, 2026
Šport
Lionel Messi žaluje
9. avgusta, 2026
Rumeno
Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba
8. avgusta, 2026
Rumeno
Bizaren razlog: zato so morali zapreti šole v Indoneziji za več dni
7. avgusta, 2026
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