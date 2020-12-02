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Tanja Fajon se spreneveda ob vsem revanšizmu levičarjev na področju zunanje politike

Piše: Gašper Blažič Saga s Tanjo Fajon in njeno že skoraj dobljeno službo v diplomatskem sistemu EU je končana. Postalo je jasno, da z njeno...
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RTV Slovenija očitno pred finančnim zlomom

Piše: Vida Kocjan Javni zavod Radiotelevizija Slovenija (RTV) se nahaja v globoki finančni, poslovni in likvidnostni krizi. Uprava pod vodstvom predsednice Natalije Gorščak najema posojila...

(INTERVJU) “Medijska in protinatalna vojna potekata in gre za preživetje naroda – zato ne smemo več nastavljati drugega lica”

Golobovega najboljšega raziskovalnega novinarja ne skrbijo več kot 100 tisoč evrov redna vozila nekdanje ministrice Mateje Čalušič, skrbi ga 40 tisoč evrov vredno vozilo...

(MISEL ZA GOSPODOV DAN) “Jaz sem! Ne bojte se!”

Še ena velika prevara levičarjev na volitvah: tudi OVSE je opozorila na volilne kršitve Goloba, Bratuškove in Hana

Slovenski mainstream mediji še enkrat zavajali okoli naše države in Tanje Fajon

(INTERVJU) “Ko dijakom pokažem dokumentarne posnetke vojne za Slovenijo, ti osupnejo, saj sploh ne vedo, da je šlo za pravo vojno.”

V torek občutna pocenitev goriv

Huje kot v času komunizma! Kdo in zakaj skriva podrobnosti prometne nesreče predsednice republike?

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Rumeno

Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba

Gašper Blažič -
Rumeno

Bizaren razlog: zato so morali zapreti šole v Indoneziji za več dni

Gašper Blažič -
Rumeno

Dončićeva nekdanja zaročenka si je glede preživnine premislila

Gašper Blažič -
Fokus

(GLOSA) Kdor ne skače, ni Sloven’c!

Gašper Blažič -
Rumeno

Pasji dnevi in pasja vročina – toda to v resnici nima nobene zveze s psi!

Gašper Blažič -
Rumeno

Madonna z novim albumom podira mejnike

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LOKALNO

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Naši kraji

Batagelj piše novo zgodbo v Cerknem

Gašper Blažič -
Fokus

Osrednji slovenski festival harmonike: Prvi Harmonika fest 2026 v Vinici ob Kolpi

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Naši kraji

(POGOVOR) Milan Kuster, direktor i-Venta: »Graditi je vedno bolje kot rušiti«

Gašper Blažič -
Naši kraji

Skupščina Alpacem Cement se je seznanila s poslovanjem v letu 2025

Gašper Blažič -
Naši kraji

Zaključek in povzetek košarkarske sezone Perspektive Ilirije 2025/2026

Marjeta Bogataj -
Naši kraji

(PREJELI SMO) Prijava škode po vremenski ujmi

Gašper Blažič -

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