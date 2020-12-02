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Tujina
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IZPOSTAVLJENO
Fokus
S kakšnimi kadri se je obdala predsednica? Poglejte, kako nerodno jo branijo in se pri tem zapletajo v laži …
Fokus
V novi Demokraciji preberite: Ministrica Mateja Ribič: Soočamo se s skoraj 180 milijoni evrov primanjkljaja
Fokus
Fokus
Rusija žuga Britancem zaradi dronov: “Plačali boste visoko ceno!”
18. avgusta, 2026
Fokus
Ulica ni nikoli demokratični korektiv, temveč nedemokratični eksploziv. To nam ni potrebno, mar ne?
18. avgusta, 2026
Fokus
S kakšnimi kadri se je obdala predsednica? Poglejte, kako nerodno jo branijo in se pri tem zapletajo v laži …
18. avgusta, 2026
Fokus
Poslanec Mahnič vložil pobudo za prekinitev sodelovanja med Sovo in uradom predsednice
18. avgusta, 2026
Fokus
Stevanović odgovarja na peticijo, ki jo je začel užaljeni Miha Brejc
18. avgusta, 2026
Fokus
Nekateri kulturniki, nevladniki in kupci električnih vozil v Sloveniji z enako mentaliteto – vsi bi samo denar davkoplačevalcev!
18. avgusta, 2026
IZJAVA DNEVA
Izjava dneva
Dr. Matej Kovač: Na referendumu o interventnem zakonu boste predvsem glasovali o tem, ali želite manj dajati za davke. Lahko glasujete tudi proti lastni...
18. avgusta, 2026
OGLASNA VSEBINA
Knjižne uspešnice Novih obzorij na novi lokaciji
23. junija, 2026
KOLUMNA
Fokus
Ulica ni nikoli demokratični korektiv, temveč nedemokratični eksploziv. To nam ni potrebno, mar ne?
18. avgusta, 2026
Fokus
Če nisi sposoben obsoditi vseh totalitarizmov, ne moreš biti demokrat
18. avgusta, 2026
ANKETA
Slovenija
Slovenija
Umrla najstarejša članica SDS
18. avgusta, 2026
Piše: C. R. Umrla je Zinka Lorger, ki je nedavno praznovala 101. rojstni dan in je veljala za najstarejšo članico SDS. Zinka Lorger je bila rojena...
Fokus
S kakšnimi kadri se je obdala predsednica? Poglejte, kako nerodno jo branijo in se pri tem zapletajo v laži …
18. avgusta, 2026
Piše: G. B. Včeraj smo že poročali o tem, da so "ruske naveze" Nataše Pirc Musar postale zanimive tudi za tuje medije. Nesreča v predoru...
Poslanec Mahnič vložil pobudo za prekinitev sodelovanja med Sovo in uradom predsednice
18. avgusta, 2026
Stevanović odgovarja na peticijo, ki jo je začel užaljeni Miha Brejc
18. avgusta, 2026
Nekateri kulturniki, nevladniki in kupci električnih vozil v Sloveniji z enako mentaliteto – vsi bi samo denar davkoplačevalcev!
18. avgusta, 2026
Vlada je že pred časom sprejela prve ukrepe za pomoč kmetom
18. avgusta, 2026
(PISMO BRALCA) Republika palačink
18. avgusta, 2026
Javnost še naprej v temi, Nataša Pirc Musar pa z zlomljeno ključnico peče palačinke
17. avgusta, 2026
Revizije razkrivajo nove luknje: Na ministrstvu za okolje in prostor 19,9-milijonska vrzel
17. avgusta, 2026
Očitno jim ne bo uspelo odstaviti Stevanovića
17. avgusta, 2026
DEMOKRACIJA TV KANAL
TUJINA
Fokus
Rusija žuga Britancem zaradi dronov: “Plačali boste visoko ceno!”
18. avgusta, 2026
Fokus
Zadrska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala štiri ljudi
16. avgusta, 2026
Fokus
(VIDEO) Nov migrantski val v Ceuti: Na plaži so si zgradili “vas”, poročila o posilstvih, tudi otrok, pa je naraslo na 15
16. avgusta, 2026
Fokus
Na Poljskem odkrili največji Marijin kip v Evropi
15. avgusta, 2026
KRONIKA
Kronika
Ujeli tri tatinske srake
17. avgusta, 2026
Fokus
(PRAVOSODJE) Iz slovenskega pripora izpustili obtoženega terorista IS
15. avgusta, 2026
Kronika
Policisti na Metelkovi prijeli tri tujce, osumljene prodaje drog
14. avgusta, 2026
Kronika
Brutalne posledice požara pri Omišu: ranjenih 36 ljudi, od tega sedem v smrtni nevarnosti!
14. avgusta, 2026
MIGRACIJE
Kronika
Policisti na Metelkovi prijeli tri tujce, osumljene prodaje drog
14. avgusta, 2026
Kronika
Prijeli tihotapce ilegalnih migrantov – gre za “biznis”, ki se očitno izplača
13. avgusta, 2026
Kronika
Policija odgovorila na naše vprašanje glede rogoviljenja migrantov v Vinici
10. avgusta, 2026
Kronika
(VIDEO) Migranti rogovilijo v Vinici in to samo nekaj ur pred pogrebom tamkajšnjega priljubljenega župnika!
7. avgusta, 2026
ZABAVA
Fokus
(GLOSA) S kamelami nad naftno krizo: Luka Mesec rešuje Slovenijo
Gašper Blažič
-
12. avgusta, 2026
Rumeno
Ursula von der Leyen išče ime za …
Gašper Blažič
-
11. avgusta, 2026
Rumeno
Odpovedati so morali polet – razlog je naravnost grozljivo bizaren …
Gašper Blažič
-
10. avgusta, 2026
Rumeno
Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba
Gašper Blažič
-
8. avgusta, 2026
Rumeno
Bizaren razlog: zato so morali zapreti šole v Indoneziji za več dni
Gašper Blažič
-
7. avgusta, 2026
Rumeno
Dončićeva nekdanja zaročenka si je glede preživnine premislila
Gašper Blažič
-
5. avgusta, 2026
LOKALNO
Fokus
Vrtovec na regijski proslavi ob prazniku priključitve Prekmurja pozval k enakim možnostim za vse dele Slovenije
16. avgusta, 2026
Fokus
Samostan v Stični praznuje 890-letnico
16. avgusta, 2026
Fokus
Občina Brežice: Župan Ivan Molan sprejel evropska prvaka Domna Zevnika in Jazona Krošlja
15. avgusta, 2026
Fokus
Ministrstvo za kmetijstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše
13. avgusta, 2026
NAŠI KRAJI (€)
Naši kraji
Batagelj piše novo zgodbo v Cerknem
Gašper Blažič
-
3. avgusta, 2026
Fokus
Osrednji slovenski festival harmonike: Prvi Harmonika fest 2026 v Vinici ob Kolpi
testni
-
3. avgusta, 2026
Naši kraji
(POGOVOR) Milan Kuster, direktor i-Venta: »Graditi je vedno bolje kot rušiti«
Gašper Blažič
-
30. julija, 2026
Naši kraji
Skupščina Alpacem Cement se je seznanila s poslovanjem v letu 2025
Gašper Blažič
-
22. julija, 2026
Naši kraji
Zaključek in povzetek košarkarske sezone Perspektive Ilirije 2025/2026
Marjeta Bogataj
-
20. junija, 2026
Naši kraji
(PREJELI SMO) Prijava škode po vremenski ujmi
Gašper Blažič
-
11. junija, 2026
DRUŽBA
Kultura
Umrl režiser in profesor Mile Korun
17. avgusta, 2026
Fokus
(TRIBUNA) Spoštovati naravo; peta točka: Igračkanje s spolno disforijo
17. avgusta, 2026
Fokus
(TRIBUNA) Podnebna tesnoba onaj bi bila duševna motnja, ki se kot stanje spreminja in razvija v skladu s spreminjajočo se domnevno podnebno krizo
17. avgusta, 2026
Fokus
(TRIBUNA) Nova geopolitična valuta niso več energenti, temveč talenti, tehnologije in strateški konzorciji
17. avgusta, 2026
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