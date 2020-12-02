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Umrla najstarejša članica SDS

Piše: C. R. Umrla je Zinka Lorger, ki je nedavno praznovala 101. rojstni dan in je veljala za najstarejšo članico SDS.  Zinka Lorger je bila rojena...
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S kakšnimi kadri se je obdala predsednica? Poglejte, kako nerodno jo branijo in se pri tem zapletajo v laži …

Piše: G. B.  Včeraj smo že poročali o tem, da so "ruske naveze" Nataše Pirc Musar postale zanimive tudi za tuje medije. Nesreča v predoru...

Poslanec Mahnič vložil pobudo za prekinitev sodelovanja med Sovo in uradom predsednice

Stevanović odgovarja na peticijo, ki jo je začel užaljeni Miha Brejc

Nekateri kulturniki, nevladniki in kupci električnih vozil v Sloveniji z enako mentaliteto – vsi bi samo denar davkoplačevalcev!

Vlada je že pred časom sprejela prve ukrepe za pomoč kmetom

(PISMO BRALCA) Republika palačink

Javnost še naprej v temi, Nataša Pirc Musar pa z zlomljeno ključnico peče palačinke

Revizije razkrivajo nove luknje: Na ministrstvu za okolje in prostor 19,9-milijonska vrzel

Očitno jim ne bo uspelo odstaviti Stevanovića

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(GLOSA) S kamelami nad naftno krizo: Luka Mesec rešuje Slovenijo

Gašper Blažič -
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Ursula von der Leyen išče ime za …

Gašper Blažič -
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Odpovedati so morali polet – razlog je naravnost grozljivo bizaren …

Gašper Blažič -
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Ob svetovnem dnevu mačk v ospredju njihova dobra oskrba

Gašper Blažič -
Rumeno

Bizaren razlog: zato so morali zapreti šole v Indoneziji za več dni

Gašper Blažič -
Rumeno

Dončićeva nekdanja zaročenka si je glede preživnine premislila

Gašper Blažič -

LOKALNO

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Naši kraji

Batagelj piše novo zgodbo v Cerknem

Gašper Blažič -
Fokus

Osrednji slovenski festival harmonike: Prvi Harmonika fest 2026 v Vinici ob Kolpi

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Naši kraji

(POGOVOR) Milan Kuster, direktor i-Venta: »Graditi je vedno bolje kot rušiti«

Gašper Blažič -
Naši kraji

Skupščina Alpacem Cement se je seznanila s poslovanjem v letu 2025

Gašper Blažič -
Naši kraji

Zaključek in povzetek košarkarske sezone Perspektive Ilirije 2025/2026

Marjeta Bogataj -
Naši kraji

(PREJELI SMO) Prijava škode po vremenski ujmi

Gašper Blažič -

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